Covid | Brusaferro | “Siamo in una fase di chiara decrescita della pandemia Omicron? Le reinfezioni sono possibili”

"La curva in Italia continua a decrescere e Siamo in una fase di chiara decrescita ormai da alcune settimane, in quasi tutte le Regioni. Tale decrescita si traduce in tutte le fasce d'età ma quelle più giovani restano caratterizzate da una maggiore circolazione del virus rispetto alle altre". Così il presidente dell'Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, commentando i dati del monitoraggio settimanale. "Omicron è la variante ormai quasi esclusiva nel nostro Pese, al 99,1% secondo l'ultima flash survey – ha proseguito Brusaferro – Confermiamo che con la variante Omicron è possibile un fenomeno di reinfezioni anche in chi ha avuto già l'infezione con altre varianti".

