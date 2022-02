Covid, Brusaferro “La curva continua a decrescere” (Di venerdì 11 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) – La luce in fondo al tunnel. Parole di speranza giungono dal presidente dell’Istituto Superiore di Sanità Silvio Brusaferro, che nella consueta analisi del venerdì certifica come la curva dei contagi stia rallentando significativamente. “La curva – attesta – continua a decrescere. I dati mostrano un’incidenza di 962 casi per 100 mila abitanti. Il dato si conferma anche dai valori dell’Rt, che si mantiene sotto la soglia epidemica. La decrescita tocca tutte le regioni. Una decrescita che si traduce in tutte le fasce di età, anche se nelle fasce più giovani la circolazione è maggiore. Quando andiamo a guardare l’Rt, vediamo che quasi tutte le varie regioni sono caratterizzate da un Rt sotto 1”. E se i contagi, nonostante il calo rimangono comunque tanti, è tutta colpa della variante ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 11 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) – La luce in fondo al tunnel. Parole di speranza giungono dal presidente dell’Istituto Superiore di Sanità Silvio, che nella consueta analisi del venerdì certifica come ladei contagi stia rallentando significativamente. “La– attesta –. I dati mostrano un’incidenza di 962 casi per 100 mila abitanti. Il dato si conferma anche dai valori dell’Rt, che si mantiene sotto la soglia epidemica. La decrescita tocca tutte le regioni. Una decrescita che si traduce in tutte le fasce di età, anche se nelle fasce più giovani la circolazione è maggiore. Quando andiamo a guardare l’Rt, vediamo che quasi tutte le varie regioni sono caratterizzate da un Rt sotto 1”. E se i contagi, nonostante il calo rimangono comunque tanti, è tutta colpa della variante ...

