Covid | 2 556 nuovi positivi nelle Marche e incidenza ancora giù | in una settimana il calo è di più del 40% Il trend

Advertising

CronacheMc : Esaminati nelle ultime 24 ore 6.656 tamponi nel percorso nuove diagnosi, positivo il 38,4%. L'osservatorio... - eleitaliana : RT @AnsaMarche: Covid: Marche; 9 deceduti in 24ore, anche un 102enne di Fano. Totale sale a 3.482. -14.804 isolamenti in casa, +556 positiv… - AnsaMarche : Covid: Marche; 9 deceduti in 24ore, anche un 102enne di Fano. Totale sale a 3.482. -14.804 isolamenti in casa, +556… - corona_tweet : RT @vaccinaItalia: #Vaccini anti #COVID19 in Italia, aggiornamento del 08/02/2022 ore 11:08 Finora sono state somministrate 131.020.956 dos… - vaccinaItalia : #Vaccini anti #COVID19 in Italia, aggiornamento del 08/02/2022 ore 11:08 Finora sono state somministrate 131.020.95… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid 556

Cronache Maceratesi

...ormai da lunedì, ma le limitazioni sono destinate soltanto a chi non è in regola con il Super Green Pass per vaccinazione o guarigione. Oggi, venerdì 11 febbraio , il Gores ha segnalato 2....Complessivamente sono 7.394 le persone decedute;.566 (+6.643) le persone guarite; 8.190.028 i test eseguiti. I casi totali positiviin Puglia sono 665.504 , così suddivisi: 224.766 ...La tendenza dei contagi Covid è quella di un calo costante in Puglia ... Le persone guarite dall’inizio della pandemia sono salite a 556 mila 566. Quelle che hanno perso la vita a 7 mila 394. I nuovi ...This includes £556 million (88%) of the £635 million funding pot for the ... People were asked to work from home where possible, use the NHS Covid Pass to access certain settings other than ...