Covid-19 | tamponi rapidi anche nelle parafarmacie del Lazio

(Di venerdì 11 febbraio 2022) “Sono molto soddisfatto che l’Aula Consiliare abbia approvato, a larga maggioranza, la Mozione da me presentata per consentire alledeldi eseguire iantigenici. Per combattere il virus dobbiamo essere il più veloci possibili, per questo è necessario che il sistema di rilevamento dei contagi sia rafforzato quanto più possibile. Inoltre, in questo modo riusciremmo a prevenire le lunghe codefarmacie, che costringono i cittadini a estenuanti attese per poter effettuare un tampone”. Così in una nota il Capogruppo M5S alla RegioneLoreto Marcelli. “La possibilità di effettuare icirca 630del– ...

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 41.247 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 77.029, ma a fronte di un n… - SardiniaPost : ?? L'aggiornamento Covid in Sardegna Sono 768 i nuovi positivi registrati nell'Isola con l’esame dei tamponi molec… - SaluteLazio : #COVID: D’AMATO, “OGGI NEL LAZIO SU UN TOTALE DI 81.116 TAMPONI, SI REGISTRANO 6.722 NUOVI CASI POSITIVI (-1.411),… - lucarango88 : ??#Calabria #Covid_19 #11febbraio 2.055 casi* su 11.481 tamponi (17,9%), 1.384 guariti e 8 decessi. Negli ospedali… - Antipeppe : @539th ER 5.371 vs 10.779 -1.007 sull'atteso ?? -32 ordinari -3 uti +43 decessi +45 ricoveri sull'atteso ?? -

...diagnosticati da antigenico) nuovi casi di positività al, circa 200 in più rispetto alla precedente rilevazione. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 15.056per ...... 1 visits today) Autore: Redazione Ultime notizie: Indagini in corso, chiude il centro... ma non da subito: l'ipotesi del governo Cambia il conteggio dei ricoverati per o con, i dati ...Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 1.135.689 casi di positività, 5.371 in più rispetto a ieri, su un totale di 43.064 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, ...Ma adesso, a fare da cartina di tornasole dell'inversione di tendenza per quanto riguarda i contagi Covid, è anche il drastico crollo della domanda di tamponi. Tanto che l'Agenzia per la tutela della ...