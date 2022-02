Covid-19, stato d’emergenza verso la scadenza senza rinnovo: calano i contagi, il governo pensa alle riaperture (Di venerdì 11 febbraio 2022) Il Covid-19 sta finalmente esaurendo la quarta ondata e, secondo i dati a disposizione, la curva epidemiologica si sta abbassando. Una situazione che fa intravedere uno spiraglio rispetto alle restrizioni in atto per contenere i contagi, che potrebbero presto essere allentate. Il 31 marzo inoltre scadrà lo stato d’emergenza, che il governo sembra intenzionato a non rinnovare in caso i numeri restino stabili. Via libera anche alle discoteche, che riaprono venerdì 11 febbraio, mentre si pensa anche a un alleggerimento delle regole sul green pass. Covid-19, Brusaferro: “Fase di chiara decrescita“ Il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, mostra i dati relativi al ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 11 febbraio 2022) Il-19 sta finalmente esaurendo la quarta ondata e, secondo i dati a disposizione, la curva epidemiologica si sta abbassando. Una situazione che fa intravedere uno spiraglio rispettorestrizioni in atto per contenere i, che potrebbero presto esserentate. Il 31 marzo inoltre scadrà lo, che ilsembra intenzionato a non rinnovare in caso i numeri restino stabili. Via libera anchediscoteche, che riaprono venerdì 11 febbraio, mentre sianche a unggerimento delle regole sul green pass.-19, Brusaferro: “Fase di chiara decrescita“ Il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, mostra i dati relativi al ...

