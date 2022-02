Così un’azienda italiana vuole rivoluzionare l’agricoltura (Di venerdì 11 febbraio 2022) All’Expo 2020 di Dubai è stato presentato il progetto di un robot che sarà impiegato nella raccolta dei frutti e che porterà una piccola rivoluzione nell’industria agronomica. Un’apparecchiatura altamente specializzata sviluppata da Italrobot, realtà campana, con tre obiettivi in mente: ridurre gli sprechi e l’inquinamento: i frutti sono analizzati dal braccio meccanico grazie all’intelligenza artificiale e sono colti solo quando maturi; migliorare le condizioni di lavoro nei campi, permettendo di affidare ai macchinari lavori usuranti e per i quali non esiste un regolare mercato del lavoro, dunque contrastando il fenomeno del caporalato e dell’immigrazione stagionale e clandestina sfruttata e sottopagata; creare nuovi posti di lavoro specializzati e tecnici, insegnando ai ragazzi a utilizzare macchine e tecnologie che si usano anche in altri settori industriali, Così ... Leggi su formiche (Di venerdì 11 febbraio 2022) All’Expo 2020 di Dubai è stato presentato il progetto di un robot che sarà impiegato nella raccolta dei frutti e che porterà una piccola rivoluzione nell’industria agronomica. Un’apparecchiatura altamente specializzata sviluppata da Italrobot, realtà campana, con tre obiettivi in mente: ridurre gli sprechi e l’inquinamento: i frutti sono analizzati dal braccio meccanico grazie all’intelligenza artificiale e sono colti solo quando maturi; migliorare le condizioni di lavoro nei campi, permettendo di affidare ai macchinari lavori usuranti e per i quali non esiste un regolare mercato del lavoro, dunque contrastando il fenomeno del caporalato e dell’immigrazione stagionale e clandestina sfruttata e sottopagata; creare nuovi posti di lavoro specializzati e tecnici, insegnando ai ragazzi a utilizzare macchine e tecnologie che si usano anche in altri settori industriali,...

