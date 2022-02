Cosenza | indagato il professore accusato di molestie nel liceo

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Voci di una svolta sull'inchiesta, ma la Procura né conferma né smentisce. Un'altra studentessa presenta una denuncia per abusi in Questura contro lo stesso insegnante

La notizia era pressoché scontata. Adesso è ufficiale: èil professore di matematica e fisica dell'liceo scientifico 'Valentini - Majorana' di Castrolibero , in provincia di, accusato di molestie nei confronti di alcune studentesse della ...E'il professore di matematica e fisica dell'istituto di istruzione superiore "Valentini - ... La Procura della Repubblica dista conducendo un'inchiesta sui presunti fatti accaduti ...È indagato il professore di matematica e fisica dell’istituto ... un’altra ex studentessa del Liceo scientifico Valentini Majorana di Castrolibero si sarebbe recata in Questura a Cosenza per ...La notizia era pressoché scontata. Adesso è ufficiale: è indagato il professore di matematica e fisica dell’liceo scientifico “Valentini-Majorana” di Castrolibero, in provincia di Cosenza, accusato di ...