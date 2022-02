Cosa fare per San Valentino a Napoli: gli appuntamenti quartiere per quartiere (Di venerdì 11 febbraio 2022) Tempo di lettura: 7 minutiNapoli – Se state organizzando il weekend di San Valentino a Napoli non avrete altro che da scegliere. L’assessore al turismo del Comune di Napoli, Teresa Armato, ha stilato un programma quartiere per quartiere. “Un San Valentino celebrato in tanti luoghi di tutta la città con la proposta di itinerari turistici dell’amore. È questa l’iniziativa messa in campo con tutte le 10 Municipalità”, si legge su un post che ha lasciato su Facebook. “Vogliamo sempre più caratterizzare la nostra azione amministrativa con la programmazione, la concertazione territoriale e con le categorie – dichiara l’assessore Armato – in modo da attuare davvero un piano di rilancio del turismo”. Gli eventi di San ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 11 febbraio 2022) Tempo di lettura: 7 minuti– Se state organizzando il weekend di Sannon avrete altro che da scegliere. L’assessore al turismo del Comune di, Teresa Armato, ha stilato un programmaper. “Un Sancelebrato in tanti luoghi di tutta la città con la proposta di itinerari turistici dell’amore. È questa l’iniziativa messa in campo con tutte le 10 Municipalità”, si legge su un post che ha lasciato su Facebook. “Vogliamo sempre più caratterizzare la nostra azione amministrativa con la programmazione, la concertazione territoriale e con le categorie – dichiara l’assessore Armato – in modo da attuare davvero un piano di rilancio del turismo”. Gli eventi di San ...

Eurosport_IT : 'COSA STA FACENDO DOROTHEA?!' ?????? Storico Bronzo per Wierer nella 7,5 km sprint di biathlon: @DarioPuppo… - borghi_claudio : @bfogli1 @LABayARetroM @IlPolemico11 Fare un emendamento per cancellare subito il green pass è facilissimo. Trovare… - peppeprovenzano : Eterno ritorno della polemica Nord-Sud. Tocca ribadirlo: il riequilibrio non solo è giusto, ma è utile all'Italia e… - Elyspap : In lavanderia ovviamente c'è il cartello di esibire il grinmerd. entro con il mio plaid e mi accordo x ritiro e sto… - FortressSimon : Il bello di Draghi è che ad ogni #conferenzastampa dice cose campate in aria tanto per soddisfare la gente con le p… -