Coronavirus Italia | 75mila nuovi casi | 334 morti Tasso di positività in calo

Advertising

Open_gol : Pediatri, scienziati, medici contro i leader di Lega e Fratelli d’Italia. Le reazioni avverse ai vaccini e i danni… - Am_Parente : Io invito ancora molto alla prudenza nonostante all’aperto possiamo togliere la mascherina ma siamo tenuti a tenerl… - cronaca_news : Coronavirus, bollettino 11 febbraio 2022: 67.152 contagi, 334 morti. Un italiano su sei lo ha avuto, Tasso positivi… - internewsit : Coronavirus in Italia, bollettino 11 febbraio: i dati aggiornati sul COVID-19 - -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Italia

Sono 663.786 i tamponi molecolari e antigenici per ileffettuati nelle ultime 24 ore in, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 683.715. Il tasso di positività ...Sono 67.152 i nuovi contagi dainoggi , 11 febbraio 2022, secondo i dati e i numeri Covid regione per regione del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 334 ...Sono 663.786 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 683.715. Il tasso di positività ...La decisione è stata presa al termine della Cabina di regia nel corso della quale sono stati esaminati i dati relativi all’andamento della pandemia da coronavirus in Italia. Per quanto riguarda le due ...