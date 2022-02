Coronavirus Italia | 75mila nuovi casi | 334 morti Tasso di positività in calo

Advertising

Open_gol : Pediatri, scienziati, medici contro i leader di Lega e Fratelli d’Italia. Le reazioni avverse ai vaccini e i danni… - Am_Parente : Io invito ancora molto alla prudenza nonostante all’aperto possiamo togliere la mascherina ma siamo tenuti a tenerl… - Monia_Merli : #Coronavirus, 334 morti in un giorno. I nuovi contagi sono 67.152: calano ricoveri e tasso di positività Troppi de… - cronaca_news : Coronavirus, bollettino 11 febbraio 2022: 67.152 contagi, 334 morti. Un italiano su sei lo ha avuto, Tasso positivi… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Italia

BOLLETTINO SALUTE 11 FEBBRAIO/ 67.152 nuovi casi e 334 morti 'NO PROVE SU NESSO CAUSALE E INFLUENZA SU FERTILITÀ' Il Comitato per la farmacovigilanza (Prac) dell'Ema aveva già a ...Sono 67.152 i nuovi contagi dainnelle ultime 24 ore, secondo il bollettino del ministero della Salute di venerdì 11 febbraio 2022 . Ancora in calo rispetto a ieri , quando si sono registrati 75.861 casi. I ...La decisione è stata presa al termine della Cabina di regia nel corso della quale sono stati esaminati i dati relativi all’andamento della pandemia da coronavirus in Italia. Per quanto riguarda le due ...Curva epidemiologica in calo Ad ogni modo "la curva" di Covid-19 in Italia "continua a decrescere. Il dato dell'incidenza cala e si conferma in decrescita anche in proiezione, grazie ai valori dell'Rt ...