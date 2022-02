Coronavirus | il bollettino dell’11 febbraio

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Roma – Come riportato dal Ministero della Salute, nelle ultime 24 ore le persone trovate positive al tampone sono state 67.152, che portano il totale dei contagi da inizio epidemia a 11.991.109. Da ieri, il numero delle persone attualmente positive al virus è diminuito di 62.149 unità, quindi al momento risultano positive 1.751.125 persone. Di questi, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 1.265. Le persone ricoverate con sintomi lievi sono 16.824, mentre le persone in isolamento domiciliare con sintomi lievi o senza sintomi sono 1.733.036. Purtroppo nelle ultime 24 ore sono stati registrati 334 decessi, che portano il totale delle persone scomparse da inizio epidemia a 150.555. Da ieri si registrano anche 129.293 nuove guarigioni, quindi il totale delle persone guarite è ora 10.089.429. Nuovi contagiati: 67.152 Contagiati totali: 11.991.109 Incremento netto positivi: ...

Advertising

TgrRaiVeneto : #Covid #Veneto: i dati di venerdì #11febbraio 2022. Il bollettino emesso da Regione e Azienda Zero #ioseguotgr - LALAZIOMIA : Coronavirus, il bollettino: 67.152 nuovi casi e 334 morti. Toccata quota 10 milioni di guariti - RisolutoOnline : Lieve aumento dei casi Covid a Sciacca (Ultimo bollettino Asp) - infoitinterno : Coronavirus in Italia, il bollettino dell’11 febbraio: 67.152 nuovi casi, 334 decessi. Indice di positività a… - infoitinterno : Coronavirus: oggi 334 morti e 67.152 nuovi casi, prosegue il crollo dei ricoveri. Il bollettino -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus bollettino

LOMBARDIA 11 FEBBRAIO/ +60 decessi, tasso positività in calo Come sottolinea l'agenzia di stampa Adnkronos, dopo la crescita rilevata nei precedenti monitoraggi, in quest'...Contagi ancora in giù da 75.861 a 67.152 con il tasso di positività che perde un punto percentuale e si ferma al 10,1%. Ancora tanti i morti, 334, nove più di ieri. Ma scendono nettamente i posti ...Sono 129.293 i guariti nelle ultime 24 ore in Italia (ieri 137.211), 10.089.429 da inizio emergenza Sono 67.152 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Italia (ieri 75.861), come ...Sono 67.152 i nuovi casi positivi al Covid-19 registrati oggi in Italia. È quanto emerge dal bollettino quotidiano pubblicato sul sito del Ministero della Salute. I morti sono 334, mentre sono stati ...