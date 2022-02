Coronavirus, da oggi stop alle mascherine all'aperto e riaprono le discoteche (Di venerdì 11 febbraio 2022) Non siamo ancora fuori dall'emergenza Covid è vero, ma il ritorno alla normalità, seppur lento, sembra davvero cominciato. É stata infatti pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale l'ordinanza, firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza, che dispone la fine dell'obbligo delle mascherine all'aperto, a partire da oggi, venerdì 11 febbraio. Bisognerà però ... Leggi su sabatosera (Di venerdì 11 febbraio 2022) Non siamo ancora fuori dall'emergenza Covid è vero, ma il ritorno alla normalità, seppur lento, sembra davvero cominciato. É stata infatti pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale l'ordinanza, firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza, che dispone la fine dell'obbligo delleall', a partire da, venerdì 11 febbraio. Bisognerà però ...

