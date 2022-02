Coronavirus, 67.152 nuovi casi e 334 decessi. Forte calo di ricoverati e terapie intensive (Di venerdì 11 febbraio 2022) Continua la marcia indietro della pandemia. E diventa sensibile, seppur restando su numeri importanti, anche il calo dei decessi. Nelle ultime 24 ore sono stati accertati 67.152 casi di positività tra i 663.786 tamponi processati, di cui 493.476 test rapidi con un’incidenza pari al 10,1%. I morti sono stati 334, di cui 46 degli scorsi giorni ma segnalati solo oggi da Campania e Sicilia. Buone notizie dal fronte ospedaliero con una nuova netta regressione dei posti letto occupati, sia in reparto che in terapia intensiva: nelle ultime 24 ore il saldo ingressi-uscite ha fatto registrare –530 ricoverati con sintomi e -57 pazienti in meno assistiti in terapia intensiva, dove gli ingressi sono stati 100. Il confronto settimanale tra gli stessi giorni (lunedì-venerdì) restituisce come tutti gli indicatori sia in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 11 febbraio 2022) Continua la marcia indietro della pandemia. E diventa sensibile, seppur restando su numeri importanti, anche ildei. Nelle ultime 24 ore sono stati accertati 67.152di positività tra i 663.786 tamponi processati, di cui 493.476 test rapidi con un’incidenza pari al 10,1%. I morti sono stati 334, di cui 46 degli scorsi giorni ma segnalati solo oggi da Campania e Sicilia. Buone notizie dal fronte ospedaliero con una nuova netta regressione dei posti letto occupati, sia in reparto che in terapia intensiva: nelle ultime 24 ore il saldo ingressi-uscite ha fatto registrare –530con sintomi e -57 pazienti in meno assistiti in terapia intensiva, dove gli ingressi sono stati 100. Il confronto settimanale tra gli stessi giorni (lunedì-venerdì) restituisce come tutti gli indicatori sia in ...

