Cori razzisti contro Terraciano | arriva lo sfogo social di Venuti!

La Fiorentina ha staccato il pass per le semifinali di Coppa Italia, dopo aver sconfitto l'Atalanta per 3-2 con il gol di Milenkovic nei minuti finali del match. Tuttavia, le polemiche scaturite dopo alcuni Cori di matrice razzista scanditi dai tifosi atalantini verso il portiere Pietro Terraciano hanno macchiato la notte magica della Viola. Pietro Terraciano Lorenzo Venuti, terzino della Fiorentina, ha difeso il compagno di squadra, denunciando l'accaduto con un post su Instagram. Queste le sue parole: "Purtroppo il razzismo esiste anche tra persone della stessa nazionalità. Stasera è stata una vergogna ma TU da signore quale sei non hai reagito e come sai fare meglio hai risposto in campo, vincendogli in faccia. Sei un esempio Pietro Terracciano".

