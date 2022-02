Coppa Italia | Vlahovic porta la Juve in semifinale | il 2 marzo sfiderà la Fiorentina

Advertising

IsmaelBennacer : ?? Coppa Italia ?? AC Milan - SS Lazio ?? Stadio San Siro ? 21h00 #ForzaMilan ???? - Inter : ? | COPPA ITALIA L'Inter affronterà il Milan nella semifinale di Coppa Italia ?? - Bolanet : #LiveBolanet FT: AC Milan 4-0 Lazio (24' Leao, 42'45+1' Giroud, 79' Kessie) | Possessions: 49%-51% | Shots: 9-6 | F… - gdstwits : Coppa Italia: Atalanta-Fiorentina 1-2 - brichiel : RT @massimozampini: Solo un quarto di Coppa Italia, ma che bello vincere così... Bravi all'inizio, male il resto del primo tempo da addorme… -

Ultime Notizie dalla rete : Coppa Italia

Fallito l'attacco dell'con la prima punta, sparisce anche la seconda. Elena Curtoni (dietro a Brignone nella classifica didel superG) finisce decima con un ritardo di 83 centesimi. A ...Le noti dolente sono tutte in casa. Il superG aveva visto un dominio azzurro in questa stagione (sei vittorie su sette indel Mondo), ma le nostre portacolori non si sono mai trovate su ...La Fiorentina batte l’Atalanta 3-2 nei quarti di finale e si qualifica per la semifinale del torneo, dove affronterà la Juventus-. Al Gewiss Stadium non è mancato lo spettacolo , match a viso aperto ...La classifica di Coppa del Mondo di superG recita: prima Federica Brignone con 477 punti, seconda Elena Curtoni con 374, terza Sofia Goggia a 322. A due gare dal termine l’Italia è già certa di aver ...