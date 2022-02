Coppa Italia | Tonali squalificato con l’Inter | la decisione del Giudice Sportivo

Advertising

Inter : ? | COPPA ITALIA L'Inter affronterà il Milan nella semifinale di Coppa Italia ?? - matteorenzi : Le trasferte della Fiorentina in Coppa Italia vanno vietate ai malati di cuore. Trionfo a Bergamo all’ultimo second… - sportmediaset : Coppa Italia, #Vlahovic porta la Juventus in semifinale Il video #SportMediaset - pinopao : RT @irrisolvibile: La 'mia' Coppa Italia, la più bella. Forza Juve - alberto02259892 : RT @irrisolvibile: La 'mia' Coppa Italia, la più bella. Forza Juve -

Ultime Notizie dalla rete : Coppa Italia

Ma inInter, Juve e Milan possono vincere tutte e tre' Ravanelli: 'Lo scudetto lo vince il Milan perchè da qui alla fine non perde più una partita. Fa paura'Con la gara di campionato con il Gela rinviata al 23 febbraio, viene spostato anche il ritorno degli ottavi di finale dicon il Città di Canicattini che in programma nello stesso giorno, ...La pallamano sarda si appresta a tornare in campo con ancora vivido e fulgido il ricordo del trionfo della Raimond Sassari in Coppa Italia, successo ottenuto domenica scorsa, a tarda notte, e accolto ...Trentino-Alto Adige Valle D'Aosta ...