Coppa Italia, Atalanta-Fiorentina: Terracciano vittima di insulti razzisti (Di venerdì 11 febbraio 2022) Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, ha chiamato nelle scorse ore il portiere gigliato Pietro Terracciano, per un messaggio di sostegno. Il presidente gli ha detto: "Orgoglioso di essere terrone come te". Durante la partita di Coppa Italia vinta dalla Fiorentina sull'Atalanta per 2-3, infatti, l'estremo difensore viola è stato bersaglio di alcuni insulti razzisti da una parte della tifoseria bergamasca. Subito dopo la partita, Commisso ha anche telefonato al tecnico gigliato, Vincenzo Italiano, per fare i complimenti a lui e a tutto il gruppo per il passaggio del turno della formazione viola alle semifinali di Coppa Italia. SportFace.

