Contagi | Brusaferro | “Siamo in una fase di decrescita | i pazienti con sintomi e quelli ospedalizzati sotto la soglia epidemica”

"La circolazione" del coronavirus Sars-CoV-2 "è elevata in tutto il continente, ma è molto evidente la decrescita delle curve in atto in più Paesi, e anche la curva dell'Italia mostra chiaramente come ci troviamo ormai da alcune settimane in fase di decrescita". Così ha esordito davanti alla stampa il presidente dell'Istituto superiore di sanità (Iss), Silvio Brusaferro, illustrando in un video-collegamento gli esiti del monitoraggio settimanale della crusca epidemiologica nel Paese. Cabina di regia, Brusaferro: "I pazienti con sintomi e quelli ospedalizzati si mantengono sotto la soglia epidemica, Siamo in una fase di decrescita"

