Confronto Lotito-Sarri dopo il ko con il Milan | rinnovo a rischio?

Leggi su rompipallone

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Il patron biancoceleste Claudionon ha ancora digerito il pesante ko subito dalla Lazio in Coppa Italia contro il. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, nella giornata di ieri il presidente avrebbe avuto un lungocon, per analizzare insieme i motivi e le dinamiche di una sconfitta che ha destato parecchia preoccupazione nell’ambiente biancoceleste. MaurizioNonostante la grande delusione,e l’allenatore sono rimasti in buoni rapporti: il progetto andrà avanti, ma il prolungamento del contratto difino al 2025 resta congelato. Ilinfatti, almeno per il momento, non rappresenta una priorità per nessuno dei due. Il tecnico deve pensare a migliorare i difetti della squadra, con ...