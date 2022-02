Confiscati beni ai Casamonica per 20 milioni di euro (Di venerdì 11 febbraio 2022) AGI - La polizia di Stato ha eseguito un provvedimento di confisca dei beni - emesso dal tribunale sezione misure di prevenzione di Roma - ad alcuni appartenenti alla famiglia dei Casamonica. Si tratta di una confisca di oltre 20 milioni di euro nei confronti di Giuseppe Casamonica, del figlio Guerrino, detto Pelè, e di Christian Casamonica, figlio di Ferruccio. La confisca conferma il provvedimento di sequestro dei beni disposto dal tribunale sezione misure di prevenzione ed eseguito, il 16 giugno 2020, contestualmente ad ordinanze di custodia cautelare nei confronti di appartenenti all'associazione mafiosa denominata clan Casamonica. Tra i beni Confiscati tre ville e diverse quote societarie. In particolare, la ... Leggi su agi (Di venerdì 11 febbraio 2022) AGI - La polizia di Stato ha eseguito un provvedimento di confisca dei- emesso dal tribunale sezione misure di prevenzione di Roma - ad alcuni appartenenti alla famiglia dei. Si tratta di una confisca di oltre 20dinei confronti di Giuseppe, del figlio Guerrino, detto Pelè, e di Christian, figlio di Ferruccio. La confisca conferma il provvedimento di sequestro deidisposto dal tribunale sezione misure di prevenzione ed eseguito, il 16 giugno 2020, contestualmente ad ordinanze di custodia cautelare nei confronti di appartenenti all'associazione mafiosa denominata clan. Tra itre ville e diverse quote societarie. In particolare, la ...

