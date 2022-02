Conferenza stampa Spalletti: «Koulibaly? Deciderò domani. Vincere per stare tra le prime» (Di venerdì 11 febbraio 2022) Le parole in Conferenza stampa di Luciano Spalletti in vista della sfida di domani al Maradona contro l’Inter Luciano Spalletti ha presentato in Conferenza stampa la partita di domani al Maradona fra Napoli e Inter. Le sue parole: Koulibaly – «Irrispettoso soprattutto per chi dovrebbe fargli posto e che ha giocato in queste partite in sua assenza. E’ un giocatore differente e di grande spessore umano, basti vedere cosa ha fatto dopo aver vinto la Coppa d’Africa. La formazione la metterò domani». SFIDA SCUDETTO – «Il nostro obiettivo era metterci dietro alle più forti e stare nelle prime quattro. Vincendo contro l’Inter potremo essere proiettati verso questo obiettivo. Una figata ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 11 febbraio 2022) Le parole indi Lucianoin vista della sfida dial Maradona contro l’Inter Lucianoha presentato inla partita dial Maradona fra Napoli e Inter. Le sue parole:– «Irrispettoso soprattutto per chi dovrebbe fargli posto e che ha giocato in queste partite in sua assenza. E’ un giocatore differente e di grande spessore umano, basti vedere cosa ha fatto dopo aver vinto la Coppa d’Africa. La formazione la metterò». SFIDA SCUDETTO – «Il nostro obiettivo era metterci dietro alle più forti enellequattro. Vincendo contro l’Inter potremo essere proiettati verso questo obiettivo. Una figata ...

