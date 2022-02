Conferenza stampa Mihajlovic: «Possiamo far male alla Lazio, sono fiducioso» (Di venerdì 11 febbraio 2022) L’allenatore del Bologna Mihajlovic ha parlato alla vigilia della partita contro la Lazio Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Lazio. VITTORIA ALL’ANDATA – «Noi andiamo là, in casa al girone d’andata è andata bene ma domani ci aspetta un’altro tipo di partita, loro hanno perso con il Milan sarà una partita difficile per loro ma anche per noi. Non è detto che vince sempre la squadra più forte. Se stiamo bene, Possiamo essere pericolosi. Abbiamo recuperato diversi giocatori, mi aspetto una prestazione migliore di domenica. Con Empoli abbiamo fatto un passo in avanti, abbiamo mosso la classifica, adesso ci aspetta una gara molto importante, ci siamo allenati ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 11 febbraio 2022) L’allenatore del Bolognaha parlatovigilia della partita contro laSinisa, allenatore del Bologna, ha parlato invigilia della partita contro la. VITTORIA ALL’ANDATA – «Noi andiamo là, in casa al girone d’andata è andata bene ma domani ci aspetta un’altro tipo di partita, loro hanno perso con il Milan sarà una partita difficile per loro ma anche per noi. Non è detto che vince sempre la squadra più forte. Se stiamo bene,essere pericolosi. Abbiamo recuperato diversi giocatori, mi aspetto una prestazione migliore di domenica. Con Empoli abbiamo fatto un passo in avanti, abbiamo mosso la classifica, adesso ci aspetta una gara molto importante, ci siamo allenati ...

