Concorso infanzia e primaria, iniziano le prove orali. I primi calendari. Aggiornato con avviso Lazio per candidati positivi (Di venerdì 11 febbraio 2022) Concorso infanzia e primaria di cui al DD n. 498 del 21 aprile 2020 come modificato dal decreto n. 2215 del 18 novembre 2021: si svolgeranno fino al prossimo 21 dicembre le prove scritte, secondo il calendario pubblicato dal Ministero e l'abbinamento di candidati e aule pubblicati dai rispettivi USR. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 11 febbraio 2022)di cui al DD n. 498 del 21 aprile 2020 come modificato dal decreto n. 2215 del 18 novembre 2021: si svolgeranno fino al prossimo 21 dicembre lescritte, secondo ilo pubblicato dal Ministero e l'abbinamento die aule pubblicati dai rispettivi USR. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Concorso infanzia e primaria, iniziano le prove orali. I primi calendari. Aggiornato con avviso Lazio per candidati… - giustospaziosa : @Sgrendena Per me è tutto insieme infatti. L’istituto mi ha scaricato mille progetti diversi (inglese a tutte le se… - Ticonsiglio : Concorso infanzia e primaria: Regioni con più posti <p>Quali sono le regioni che offrono maggiori possibilità di as… - mmmi_it : RT @euroregionenews: Bilancio positivo per Presepi FVG. Il Concorso scuole vinto da Buttrio (primarie) e Lestizza (infanzia)...#PresepiFV… - euroregionenews : Bilancio positivo per Presepi FVG. Il Concorso scuole vinto da Buttrio (primarie) e Lestizza (infanzia)...… -