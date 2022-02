Come si può entrare nelle discoteche? Chi può andare, come funziona, mascherine e nuove regole (Di venerdì 11 febbraio 2022) Quando riaprono le discoteche è ormai una domanda superata: i tantissimi amanti delle “serate” sanno già che dalla mezzanotte dell’11 febbraio hanno riaperto i locali notturni, ovviamente con diverse regole da rispettare nell’ambito della convivenza con la pandemia di Covid. Le discoteche erano chiuse da oltre un mese, da prima di Natale, per evitare che a Capodanno potessero scoppiare focolai di contagi. Ecco dunque qual che serve sapere per entrare nelle discoteche, come funziona, chi può andare e chi no. Riaprono le discoteche, quali sono le regole? Le discoteche riaprono, ma lo fanno con molte restrizioni. Per esempio, servirà avere il green pass rafforzato, vale ... Leggi su sportface (Di venerdì 11 febbraio 2022) Quando riaprono leè ormai una domanda superata: i tantissimi amanti delle “serate” sanno già che dalla mezzanotte dell’11 febbraio hanno riaperto i locali notturni, ovviamente con diverseda rispettare nell’ambito della convivenza con la pandemia di Covid. Leerano chiuse da oltre un mese, da prima di Natale, per evitare che a Capodanno potessero scoppiare focolai di contagi. Ecco dunque qual che serve sapere per, chi puòe chi no. Riaprono le, quali sono le? Leriaprono, ma lo fanno con molte restrizioni. Per esempio, servirà avere il green pass rafforzato, vale ...

AlbertoBagnai : Questo è uno dei modi in cui la prassi dissennata di far confluire decreti discutibili come emendamenti di altri de… - michele_bravi : Come può uno scoglio arginare il mare. #Sanremo2022 Photographer: Roberto Chierici Art director: @maryparpinel Hai… - ladyonorato : E per un virus benigno come questo stanno ancora mantenendo l'obbligo per TUTTI di farsi 3 dosi di un "vaccino" che… - mahmoodsbooty : RT @melaubriaca: Solo chi lo prova, può sapere come ci si sente. Mettetevi nei suoi panni e ne riparleremo. Ci sta che due ragazzi non vann… - DedeVincenzo : RT @GiancarloPodes4: Guzzanti 'può dirci il fatto Quotidiano,come si è procurato la documentazione dell'inchiesta #Open ? Travaglio 'assume…

Ultime Notizie dalla rete : Come può Ucraina, parla la ministra britannica Liz Truss: "Cedere sulla Russia darebbe via libera ad altri Paesi aggressori nel mondo" ... un'incursione in Ucraina può essere imminente. E, qualora si fermasse, Mosca non dovrà essere ricompensata. È inaccettabile che Mosca possa decidere l'eventualità di un Paese sovrano come l'Ucraina ...

Il Frosinone punta al pokerissimo ed a scacciare i fantasmi del passato - Come dico sempre, il finale non si può decidere. Ma il modo in cui si gioca la partita sì. Ed è determinante ". IL FESTIVAL DEGLI EX Tra i motivi d'interesse della partita i tanti ex che metteranno ...

