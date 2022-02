Come la digitalizzazione cambierà l’Ue. Incontro con Viola (DG Connect) (Di venerdì 11 febbraio 2022) Il manifesto alle spalle di Roberto Viola, capo della Direzione Generale di Comunicazione, Reti, Contenuto e Tecnologia della Commissione europea (DG Connect), incapsula l’essenza del suo mandato: guidare il “decennio digitale dell’Europa”. Il webinar organizzato dal Digital Policy Council – moderato dal direttore di Formiche.net Giorgio Rutelli – e Task Force Italia è stato aperto dal presidente Valerio De Luca; Viola è passato rapidamente al tu e, dopo una breve introduzione, ha offerto per due ore la sua esperienza alle domande poste da esperti di più settori. La via europea “Il mercato europeo, incluso quello digitale, è il più grande al mondo. Dunque deve giocare una partita da protagonista e intende farlo con la trasformazione verde e digitale”, chiosa Viola in apertura. Il modello tech perseguito da Bruxelles ... Leggi su formiche (Di venerdì 11 febbraio 2022) Il manifesto alle spalle di Roberto, capo della Direzione Generale di Comunicazione, Reti, Contenuto e Tecnologia della Commissione europea (DG), incapsula l’essenza del suo mandato: guidare il “decennio digitale dell’Europa”. Il webinar organizzato dal Digital Policy Council – moderato dal direttore di Formiche.net Giorgio Rutelli – e Task Force Italia è stato aperto dal presidente Valerio De Luca;è passato rapidamente al tu e, dopo una breve introduzione, ha offerto per due ore la sua esperienza alle domande poste da esperti di più settori. La via europea “Il mercato europeo, incluso quello digitale, è il più grande al mondo. Dunque deve giocare una partita da protagonista e intende farlo con la trasformazione verde e digitale”, chiosain apertura. Il modello tech perseguito da Bruxelles ...

BoranecIavn : Si si, i cittadini della #Basilicata la aspettano come il pane ???????? tutti contenti e disposti a pagare per avere l… - silvioderossi : RT @Italgas: 'Nel momento in cui misuri qualcosa puoi pensare a come migliorarlo. Questo è uno dei plus della #digitalizzazione legata alla… - DoraParadies : RT @missionline: Travel management: come risparmiare 165mila euro in un anno con la digitalizzazione. ?? - socialmediacosi : RT @Italgas: 'Nel momento in cui misuri qualcosa puoi pensare a come migliorarlo. Questo è uno dei plus della #digitalizzazione legata alla… - JacopoFortino : RT @Italgas: 'Nel momento in cui misuri qualcosa puoi pensare a come migliorarlo. Questo è uno dei plus della #digitalizzazione legata alla… -