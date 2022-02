Come è morto Luc Montagnier, il premio Nobel deceduto all’età di 89 anni (Di venerdì 11 febbraio 2022) Prima le indiscrezioni, poi le smentite, i rimbalzi e infine ieri l’ufficialità: il premio Nobel per la medicina nel 2008 Luc Montagnier è morto, si è spento all’età di 89 anni a Neuilly-sur-Seine, alle porte di Parigi. A confermare il decesso il quotidiano Liberation, che ha citato il certificato di morte del professore. Come è morto Luc Montagnier? Luc Montagnier si è spento martedì scorso, l’8 febbraio, all’ospedale americano di Neuilly, ma al momento restano ignare le cause della morte. ‘Questa volta il cuore ha ceduto’ – ha spiegato il medico Gerard Guillaume interpellato dall’Ansa a Parigi, che ha dichiarato: ‘Non spetta a me dare informazioni, spetta alla famiglia decidere se esprimersi o meno. Io posso dire ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 11 febbraio 2022) Prima le indiscrezioni, poi le smentite, i rimbalzi e infine ieri l’ufficialità: ilper la medicina nel 2008 Luc, si è spentodi 89a Neuilly-sur-Seine, alle porte di Parigi. A confermare il decesso il quotidiano Liberation, che ha citato il certificato di morte del professore.Luc? Lucsi è spento martedì scorso, l’8 febbraio, all’ospedale americano di Neuilly, ma al momento restano ignare le cause della morte. ‘Questa volta il cuore ha ceduto’ – ha spiegato il medico Gerard Guillaume interpellato dall’Ansa a Parigi, che ha dichiarato: ‘Non spetta a me dare informazioni, spetta alla famiglia decidere se esprimersi o meno. Io posso dire ...

Advertising

BiasiErika : RT @_LaChicca__: Che poi Lorenzo è morto da solo, in silenzio con una lacrima che gli rigava il volto, senza poter salutare l'amore della s… - gioosw : RT @BlueBandit_16: 'Sai perché non volevo un figlio? Per quello che è successo a Mattia, quand'è morto io mi sono detto a me non deve succe… - mely_iovino : RT @_LaChicca__: Che poi Lorenzo è morto da solo, in silenzio con una lacrima che gli rigava il volto, senza poter salutare l'amore della s… - MichelaSardo2 : RT @_LaChicca__: Che poi Lorenzo è morto da solo, in silenzio con una lacrima che gli rigava il volto, senza poter salutare l'amore della s… - fedeoliasr : Come può un morto rispondere? Il @Codacons intervenga! -