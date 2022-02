Colori Regioni, quali zone passano in zona gialla, arancione o rossa da lunedì 14 febbraio 2022 (Di venerdì 11 febbraio 2022) Colori delle Regioni, in arrivo il nuovo monitoraggio che determinerà i nuovi (ed eventuali) passaggi dei territori da una colorazione all’altra. Ad oggi, 11 febbraio, sono due le Regioni ancora in zona bianca con il resto di Italia colorato tra l’arancione e il giallo. Da oggi inoltre, tranne che per la Campania, decade l’obbligo delle mascherine all’aperto; riaprono anche le discoteche anche se con una capienza al 50%. Ma cosa cambierà dalla prossima settimana e in particolare dal 14 febbraio, giorno di San Valentino? Ecco gli ultimi dati disponibili. Colori Regioni, la situazione attuale In attesa del nuovo monitoraggio e in base alle disposizioni nazionali in vigore per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 e ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 11 febbraio 2022)delle, in arrivo il nuovo monitoraggio che determinerà i nuovi (ed eventuali) passaggi dei territori da una colorazione all’altra. Ad oggi, 11, sono due leancora inbianca con il resto di Italia colorato tra l’e il giallo. Da oggi inoltre, tranne che per la Campania, decade l’obbligo delle mascherine all’aperto; riaprono anche le discoteche anche se con una capienza al 50%. Ma cosa cambierà dalla prossima settimana e in particolare dal 14, giorno di San Valentino? Ecco gli ultimi dati disponibili., la situazione attuale In attesa del nuovo monitoraggio e in base alle disposizioni nazionali in vigore per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 e ...

