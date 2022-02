Clizia Incorvaia ha le contrazioni, Paolo Ciavarro attende il parto (Di venerdì 11 febbraio 2022) Manca pochissimo al parto di Clizia Incorvaia, sta per diventare mamma per la seconda volta e rendere papà Paolo Ciavarro per la prima. La coppia non vede l’ora di andare in ospedale, Clizia ha le contrazioni ma il piccolo, che chiamano bebè, ha ancora voglia di restare nel pancione. E’ da ieri sera che l’ex gieffina ha le contrazioni, come confidato tra le storie di Instagram mentre Paolo preparava la cena. La Incorvaia temeva di non riuscire nemmeno a mangiare e invece sta per fare un’altra cena ed è ancora a casa in attesa del momento giusto per prendere il borsone per lei e bebè. Clizia Incorvaia: “Bebè scalcia e ho le contrazioni” L’influencer ha detto ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 11 febbraio 2022) Manca pochissimo aldi, sta per diventare mamma per la seconda volta e rendere papàper la prima. La coppia non vede l’ora di andare in ospedale,ha lema il piccolo, che chiamano bebè, ha ancora voglia di restare nel pancione. E’ da ieri sera che l’ex gieffina ha le, come confidato tra le storie di Instagram mentrepreparava la cena. Latemeva di non riuscire nemmeno a mangiare e invece sta per fare un’altra cena ed è ancora a casa in attesa del momento giusto per prendere il borsone per lei e bebè.: “Bebè scalcia e ho le” L’influencer ha detto ...

