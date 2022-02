Ciclismo: Daniel Martinez è il nuovo campione colombiano a cronometro (Di venerdì 11 febbraio 2022) In Europa i campionati nazionali di Ciclismo si svolgono in piena estate, in altre parti del mondo invece i titoli si assegnano già ad inizio stagione. In Colombia si è svolta oggi la prova a cronometro, con la maglia di campione nazionale che è stata vinta da Daniel Martinez. Il 25enne della Ineos Grenadiers torna ad imporsi dopo i successi del 2019 e 2020. Trionfo senza patemi per Martinez che a Pereira sui 38,3 chilometri di percorso è riuscito a timbrare il crono di 43’27”. Battuta la coppia della EF Education-EasyPost: a 12?‘ Esteban Chaves, a 42” Diego Camargo. Foto: Lapresse Leggi su oasport (Di venerdì 11 febbraio 2022) In Europa i campionati nazionali disi svolgono in piena estate, in altre parti del mondo invece i titoli si assegnano già ad inizio stagione. In Colombia si è svolta oggi la prova a, con la maglia dinazionale che è stata vinta da. Il 25enne della Ineos Grenadiers torna ad imporsi dopo i successi del 2019 e 2020. Trionfo senza patemi perche a Pereira sui 38,3 chilometri di percorso è riuscito a timbrare il crono di 43’27”. Battuta la coppia della EF Education-EasyPost: a 12?‘ Esteban Chaves, a 42” Diego Camargo. Foto: Lapresse

Ciclismo: Daniel Martinez è il nuovo campione colombiano a cronometro OA Sport El ciclista Daniel Felipe Martínez se corona campeón contrarreloj de Colombia El ciclista colombiano Daniel Felipe Martínez, del Team Ineos, se coronó este jueves como campeón nacional de contrarreloj de su país. En un trazado de 38.3 kilómetros en la ciudad de Pereira (oeste), ...

Daniel Martínez por tercera ocasión campeón nacional al cronometro Respondiendo al favoritismo de los especialistas, Daniel Felipe Martínez integrante del Ineos Grenadiers se quedó con el tirulo de campeón en la contrarreloj individual en los Campeonatos Nacionales ...

