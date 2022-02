Chimica, il premio internazionale Wolf assegnato dopo 15 anni a due donne: sono le americane Carolyn Bertozzi e Bonnie Bassler (Di venerdì 11 febbraio 2022) dopo 15 anni due donne vincono il premio Wolf per la Chimica 2022. sono le americane Carolyn Bertozzi, dell’università di Stanford, e Bonnie Bassler, dell’università di Princeton, che condividono il premio con Benjamin Cravatt, dello Scripps Research in California. I tre scienziati hanno ricevuto il prestigioso riconoscimento, spesso preludio del Nobel come è stato per Giorgio Parisi, “per i loro contributi seminali alla comprensione della Chimica della comunicazione cellulare e all’invenzione di metodologie chimiche per studiare il ruolo di carboidrati, lipidi e proteine in tali processi biologici”. L’ultima donna a vincere lo stesso ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 11 febbraio 2022)15duevincono ilper la2022.le, dell’università di Stanford, e, dell’università di Princeton, che condividono ilcon Benjamin Cravatt, dello Scripps Research in California. I tre scienziati hanno ricevuto il prestigioso riconoscimento, spesso preludio del Nobel come è stato per Giorgio Parisi, “per i loro contributi seminali alla comprensione delladella comunicazione cellulare e all’invenzione di metodologie chimiche per studiare il ruolo di carboidrati, lipidi e proteine in tali processi biologici”. L’ultima donna a vincere lo stesso ...

