Chelsea, Tuchel guarito dal Covid: con il Palmeiras ci sarà (Di venerdì 11 febbraio 2022) Thomas Tuchel, allenatore del Chelsea, sarà regolarmente in panchina nella finale del Mondiale per Club con il Palmeiras Ottime notizie in casa Chelsea, dove Thomas Tuchel è guarito dal Covid, come comunicato dallo stesso club tramite i propri canali ufficiali. Il tecnico tedesco sarà regolarmente in panchina domani contro il Palmeiras nella finale del Mondiale per Club. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 11 febbraio 2022) Thomas, allenatore delregolarmente in panchina nella finale del Mondiale per Club con ilOttime notizie in casa, dove Thomasdal, come comunicato dallo stesso club tramite i propri canali ufficiali. Il tecnico tedescoregolarmente in panchina domani contro ilnella finale del Mondiale per Club. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

CalcioNews24 : #Chelsea, #Tuchel sarà in panchina contro il #Palmeiras ?? - infoitsport : Chelsea: Tuchel è guarito, sarà in panchina contro il Palmeiras - CalcioPillole : Thomas #Tuchel è guarito dal #Covid, e potrà quindi sedere sulla panchina del #Chelsea in occasione della finale de… - sportface2016 : #Chelsea, #Tuchel negativo: sarà in panchina contro il #Palmeiras - Fantacalcio : Chelsea, Tuchel ha superato il Covid e ci sarà in panchina col Palmeiras -