Chelsea, nuovo tentativo per il rinnovo di Rudiger: la situazione (Di venerdì 11 febbraio 2022) Rudiger, possibile svolta in arrivo per il futuro del difensore tedesco in scadenza a giugno. Le ultime sul rinnovo col Chelsea Il Chelsea e Rudiger stanno lavorando al rinnovo di contratto dopo la fase di stallo dei mesi precedenti. Da limare ci sarebbero soltanto alcuni dettagli riguardo alle cifre per il difensore tedesco. Il giocatore chiede 12 milioni d’ingaggio, mentre i Blues offrono 11,5. Le parti si riaggiorneranno dopo il Mondiale per club. A riportarlo è Sky Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 11 febbraio 2022), possibile svolta in arrivo per il futuro del difensore tedesco in scadenza a giugno. Le ultime sulcolIlstanno lavorando aldi contratto dopo la fase di stallo dei mesi precedenti. Da limare ci sarebbero soltanto alcuni dettagli riguardo alle cifre per il difensore tedesco. Il giocatore chiede 12 milioni d’ingaggio, mentre i Blues offrono 11,5. Le parti si riaggiorneranno dopo il Mondiale per club. A riportarlo è Sky Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

