Chelsea, Jorginho: “Domani bisogna vincere, non sottovalutiamo il Palmeiras” (Di venerdì 11 febbraio 2022) Domani si giocherà la finale della Coppa del mondo per club. Chelsea e Palmeiras, si giocheranno il titolo alle 17:30 ad Abu Dhabi. A parlare della finale, Jorginho, che dopo la vittoria della Champions League e dell’Europeo, sogna di alzare anche questa coppa. “Daremo tutto per vincere. Abbiamo molto rispetto per il Palmeiras, non e’ un caso che sia qui. Tutto puo’ succedere. L’errore piu’ grande sarebbe pensare di essere i favoriti”. Queste le parole del centrocampista dei Blues, che ha aggiunto: “Questa è una grande occasioni per noi. Solo due club inglesi hanno vinto il Mondiale per club. Se vinciamo il titolo, la bacheca del Chelsea sara’ del tutto completa”. Infine Jorginho, ha svelato un retroscena tra lui e la squadra di San Paolo: “Ho fatto ... Leggi su sportface (Di venerdì 11 febbraio 2022)si giocherà la finale della Coppa del mondo per club., si giocheranno il titolo alle 17:30 ad Abu Dhabi. A parlare della finale,, che dopo la vittoria della Champions League e dell’Europeo, sogna di alzare anche questa coppa. “Daremo tutto per. Abbiamo molto rispetto per il, non e’ un caso che sia qui. Tutto puo’ succedere. L’errore piu’ grande sarebbe pensare di essere i favoriti”. Queste le parole del centrocampista dei Blues, che ha aggiunto: “Questa è una grande occasioni per noi. Solo due club inglesi hanno vinto il Mondiale per club. Se vinciamo il titolo, la bacheca delsara’ del tutto completa”. Infine, ha svelato un retroscena tra lui e la squadra di San Paolo: “Ho fatto ...

Advertising

susydigennaro : RT @napolimagazine: MONDIALE PER CLUB - Chelsea, Jorginho: 'Non dobbiamo sottovalutare il Palmeiras' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: MONDIALE PER CLUB - Chelsea, Jorginho: 'Non dobbiamo sottovalutare il Palmeiras' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MONDIALE PER CLUB - Chelsea, Jorginho: 'Non dobbiamo sottovalutare il Palmeiras' - apetrazzuolo : MONDIALE PER CLUB - Chelsea, Jorginho: 'Non dobbiamo sottovalutare il Palmeiras' - napolimagazine : MONDIALE PER CLUB - Chelsea, Jorginho: 'Non dobbiamo sottovalutare il Palmeiras' -