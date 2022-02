Cesano Maderno | inseguito dai carabinieri sfonda passaggio a livello; arrestato | VIDEO

Advertising

Un uomo in fuga ha forzato le sbarre del passaggio a livello per scappare dai carabinieri che lo stavano inseguendo. E' successo a(Mb). L'uomo, 35 anni, alla fine è stato raggiunto e arrestato dai carabinieri della radiomobile di Desio, per resistenza a pubblico ufficiale e detenzione ai fini di spaccio di ...SI trova in carcere a Monza in attesa di essere interrogato un 35enne di Bovisio Masciago che a, nel tentare di fuggire a un posto di controllo dei carabinieri, in quanto in possesso di mezzo chilo di droga, ha divelto le sbarre di un passaggio a livello, quindi è sceso dall'auto ...Ha provato a scappare ai controlli dei carabinieri cercando di forzare le sbarre del passaggio a livello e rischiando quindi di essere investito da un treno: tragedia sfiorata a Cesano Maderno, comune ...Cesano Maderno (Monza e Brianza) - La tragedia è stata sfiorata alle 23 circa, del 9 febbraio, quando i Carabinieri della Radiomobile di Desio hanno fermato per le vie di Cesano Maderno, in provincia ...