Centrodestra, perché non si deve cedere al ritorno del proporzionale: la più pericolosa delle derive (Di venerdì 11 febbraio 2022) L'Italia ha bisogno di un progetto grande ed efficace per governare il Paese. Ha bisogno di visioni strategiche, non di politiche di piccolo cabotaggio. Per predisporre un programma di governo all'altezza ci vogliono però valori chiari e convintamente sentiti. Per questo Lettera 150 ha lanciato la sfida dei liberalconservatori, una sfida che necessita di un polo politico culturalmente coeso, al di là delle differenze partitiche. Oggi quella coesione, oltreché che dalle fibrillazioni lasciate in eredità dalla elezione di Mattarella, rischia di essere messa in discussione da una volontà sempre più diffusa di proporzionale. Abbiamo sperimentato i danni del proporzionale alla fine della Prima repubblica, pur in presenza di una classe politica mediamente superiore per caratura rispetto a quella attuale. La riforma costituzionale ...

