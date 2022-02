C'è posta per te, anticipazioni 12 febbraio: gli ospiti della puntata (Di venerdì 11 febbraio 2022) C'è posta per te, il famoso programma condotto da Maria De Filippi, dopo la pausa della settimana sanremese, tornerà a fare compagnia al pubblico sabato 12 febbraio. Alle 21:30 circa, infatti, ci sarà una nuova puntata ricca di storie emozionanti e strappalacrime. Come di consueto ci saranno anche degli ospiti che faranno delle sorprese ad alcuni protagonisti dei vari racconti. C'è posta per te, anticipazioni 12 febbraio: le storie al centro della puntata C'è posta per te è una sorta di romanzo popolare in cui persone comuni cercano di ricucire rapporti familiari o di coppia oppure provano a ritrovare un amore del passato che a causa delle vicissitudini della vita avevano perso. Il ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 11 febbraio 2022) C'èper te, il famoso programma condotto da Maria De Filippi, dopo la pausasettimana sanremese, tornerà a fare compagnia al pubblico sabato 12. Alle 21:30 circa, infatti, ci sarà una nuovaricca di storie emozionanti e strappalacrime. Come di consueto ci saranno anche degliche faranno delle sorprese ad alcuni protagonisti dei vari racconti. C'èper te,12: le storie al centroC'èper te è una sorta di romanzo popolare in cui persone comuni cercano di ricucire rapporti familiari o di coppia oppure provano a ritrovare un amore del passato che a causa delle vicissitudinivita avevano perso. Il ...

Advertising

writtenbytimb : RT @bananaxhammock: @wtchdbeginagain I veri motivi: 1. A 18 anni Olivia ha fatto tutto quello che lei non potrà mai fare in 40 anni. 2. Non… - Patryx5 : @IlBarone_Siculo Ognuno tweetta ciò che preferisce C'è chi posta foto osé per prendere likes e chi, come me, posta… - nicaflavilla : nemmeno per c'è posta per te o le pagine della nostra vita ho pianto cosi. mi avete uccisa #Amici21 - crisidipanic0 : io: *piangendo per il pollo biondo* *tcr posta* io: *rido istericamente per le sue espressioni* non sto bene. - avoltesorrido : tword alterna giorni in cui non posta un cazzo ad altri in cui posta 29288272 cose non esiste una via di mezzo per lui -