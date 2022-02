Cdm | mai più incarichi politici senza abbandonare la toga

Advertising

luizenorc : RT @mittdolcino: Zitti che forse una cosa giusta, una sola, 'sto Governo riesce a farla... - ResPubl79983835 : RT @mittdolcino: Zitti che forse una cosa giusta, una sola, 'sto Governo riesce a farla... - mittdolcino : Zitti che forse una cosa giusta, una sola, 'sto Governo riesce a farla... - fisco24_info : Giustizia, bozza riforma: mai più magistrato chi ha ricoperto incarichi governo: (Adnkronos) - Stamattina sul tavol… - ElicrinaMacrina : @guerriero1973 quando fece cadere il governo agosto del Papeete 2019, prima dell'ultimo CdM, dove Conte gli fece il… -

Ultime Notizie dalla rete : Cdm mai

Il Sole 24 ORE

Secondo quanto prevede la bozza della riforma del Csm oggi all'esame del, i magistrati ...più magistrati che svolgono in contemporanea funzioni giurisdizionali e incarichi politici, anche se ...Intranto, ha rivbendicato Tajani, "abbiamo ottenuto che non ci saràun voto di fiducia sulla riforma". Quanto al ritardo con cui è inziatoil, proprio su richiesta di Fi, Tajani ha spiegato: "...Riforma giustizia e Csm oggi in CdM ottiene il via libera definitivo: la bozza del testo targato Draghi-Cartabia. Stop magistrati se eletti in politica, cambia sistema elettorale Approvata ...Il Cdm, inizialmente previsto alle 10 e poi rinviato alle 11 ma appena cominciato, è stato anticipato da una riunione tra il premier, la Guardasigilli Marta Cartabia e i capi delegazione delle forze ...