Cavoletti di Bruxelles arrostiti al forno | un contorno che cuoce da solo!

I Cavoletti di Bruxelles sono un contorno sicuramente perfetto per qualsiasi secondo, carni bianche o rosse, e pesce, ma se arrostiti al forno, si trasformano in chicche croccanti e squisite. Questi ortaggi sono, inoltre, molto benefici per la salute: ricchi come sono di omega-3 collaborano alla salute dell'apparato cardiocircolatorio, le sue fibre facilitano la digestione, la vitamina A protegge la vista, la vitamina C, rinforza le difese immunitarie. Ideali in inverno per ritemprare il fisico dal freddo, si trasformano in un piatto speciale se cucinati a puntino. Prima di infornarli, sbollentateli leggermente per eliminare il retrogusto amaro, quindi divideteli a metà e cuoceteli per caramellarli esternamente, mantenendo tenero il loro cuore. Potete anche lasciarli interi, ma la ...

