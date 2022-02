Caterina Caselli: “Si è tolto la vita”. Il drammatico annuncio poco fa (Di venerdì 11 febbraio 2022) Caterina Caselli, il “Casco d’oro” della musica italiana, è stata ospite di Serena Bortone nella puntata di giovedì 10 febbraio per presentare il documentario dedicato alla sua vita in onda su rai 3, “Caterina Caselli – Una vita, 100 vite”. Con l’occasione, la cantante – oggi produttrice discografica e talent scout- ha ripercorso la sua vita, dall’infanzia all’aneddoto legato proprio al suo soprannome “Casco d’oro“. Tutto è iniziato con il suo ingresso in studio sulle note di “Nessuno mi può giudicare” suo successo a Sanremo 1966: “La doveva interpretare Adriano Celentano – ha spiegato – ma poi, per fortuna di tutti e due, scelse “Il ragazzo della via Gluck” e lascò libera “Nessuno mi può giudicare”, che mi ha cambiato la vita. Sul palco non ... Leggi su howtodofor (Di venerdì 11 febbraio 2022), il “Casco d’oro” della musica italiana, è stata ospite di Serena Bortone nella puntata di giovedì 10 febbraio per presentare il documentario dedicato alla suain onda su rai 3, “– Una, 100 vite”. Con l’occasione, la cantante – oggi produttrice discografica e talent scout- ha ripercorso la sua, dall’infanzia all’aneddoto legato proprio al suo soprannome “Casco d’oro“. Tutto è iniziato con il suo ingresso in studio sulle note di “Nessuno mi può giudicare” suo successo a Sanremo 1966: “La doveva interpretare Adriano Celentano – ha spiegato – ma poi, per fortuna di tutti e due, scelse “Il ragazzo della via Gluck” e lascò libera “Nessuno mi può giudicare”, che mi ha cambiato la. Sul palco non ...

Advertising

CCaselliSugar : Tra pochissimo su @RaiTre ! ?????????????? H 21.20 “CATERINA CASELLI: UNA VITA, CENTO VITE” il documentario per la regia… - RaiTre : #CaterinaCaselli si racconta con aneddoti e testimonianze sulla sua vita e sulla sua carriera. In prima visione, “C… - Daniell83084001 : - umpkket : RT @akakarolina: Per me Caterina Caselli è anche Arrivederci Amore, Ciao. Che è anche un magnifico libro di Massimo Carlotto. Musica e libr… - biciofab : RT @RaiTre: #CaterinaCaselli si racconta con aneddoti e testimonianze sulla sua vita e sulla sua carriera. In prima visione, “Caterina Case… -