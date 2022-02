Caterina Caselli in tv il ricordo choc sul papà si è suicidato avevo 15 anni (Di venerdì 11 febbraio 2022) Caterina Caselli ospite di Serena Bortone a “Oggi è un altro giorno” su RaiUno. La Caselli, conosciuta anche come “Casco d’oro” per la particolare acconciatura degli anni del grande successo è una cantante, ma si è distinta nella sua lunga carriera come talent scout, produttrice discografica, attrice e conduttrice televisiva. Questa sera Raitre proporrà un Leggi su people24.myblog (Di venerdì 11 febbraio 2022)ospite di Serena Bortone a “Oggi è un altro giorno” su RaiUno. La, conosciuta anche come “Casco d’oro” per la particolare acconciatura deglidel grande successo è una cantante, ma si è distinta nella sua lunga carriera come talent scout, produttrice discografica, attrice e conduttrice televisiva. Questa sera Raitre proporrà un

Advertising

CCaselliSugar : Tra pochissimo su @RaiTre ! ?????????????? H 21.20 “CATERINA CASELLI: UNA VITA, CENTO VITE” il documentario per la regia… - RaiTre : #CaterinaCaselli si racconta con aneddoti e testimonianze sulla sua vita e sulla sua carriera. In prima visione, “C… - Daniell83084001 : - umpkket : RT @akakarolina: Per me Caterina Caselli è anche Arrivederci Amore, Ciao. Che è anche un magnifico libro di Massimo Carlotto. Musica e libr… - biciofab : RT @RaiTre: #CaterinaCaselli si racconta con aneddoti e testimonianze sulla sua vita e sulla sua carriera. In prima visione, “Caterina Case… -