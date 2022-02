CATERINA BALIVO | SIAMO NOI GIURATI A SCEGLIERE CHI SMASCHERARE I DUETTI? STATE ATTENTI…

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Il Cantante Mascherato e Rai1 riaccolgono, al suo secondo anno come giurata e investigatrice dello show di Milly Carlucci che torna questa sera con la prima delle sei puntate della nuova edizione. La brava e bella conduttrice si racconta a Il Mattino. “Il programma piace molto perché amo le maschere. Mi piace anche travestirmi. Sin da piccola lo facevo. Ricordo che Carnevale coincideva spesso con il mio compleanno che è il 21 febbraio e io ero sempre un’altra. Ancora oggi mi vestirei da damina, da pesce d’oro, anzi da Dory, la pesciolina di Nemo. Ultimamente dimentico tutto come lei”. Con l’inseparabile quadernetto dove si appunta ogni indizio sui vip mascherati, laè prontissima. “Mi piace indagare e mi interessa molto scoprire quanto un artista si diverta a giocare. Le maschere quest’anno sono più belle. Le ...

Milly Carlucci condurrà le sei puntate dall'Auditorium Rai del Foro Italico e avrà al suo fianco quattro investigatori d'eccezione: Flavio Insinna,, Francesco Facchinetti e la new ...Orietta Berti, da Fedez a Hell Raton: tormentoni e successi senza fine/ "Sono felice"nell'avanzare la sua ipotesi ha ripreso alcune frasi pronunciate dalla conduttrice sentenziando: "...Chi è Caterina Balivo: la conduttrice è nella terza edizione de Il Cantante Mascherato tra i giudici del programma musicale, condotto da Milly Carlucci su Rai1. Caterina Balivo su Instagram. La ...Guido Maria Brera, Guido Alberto, Cora: marito e figli Balivo/ In crisi per il Covid? Guido Maria Brera, Guido Alberto e Cora sono il marito e i figli di Caterina Balivo che torna nella giuria de “Il ...