Caterina Balivo, chi è il marito Guido Maria Brera: “Abbiamo avuto una brutta crisi” (Di venerdì 11 febbraio 2022) Nato nel quartiere romano di San Saba il 27 agosto 1969, da mamma casalinga e papà funzionario di banca, Guido Maria Brera, marito di Caterina Balivo nel 2014, con una cerimonia civile celebrata a Capri. La coppia ha due figli: Guido Alberto, nato nel 2012, e la piccola Cora, venuta alla luce nell’agosto 2017. Ma chi è l’uomo che ha rubato il cuore della bella conduttrice tv? Finanziere e scrittore, Guido Maria Brera è il co-fondatore del Gruppo Kairos, primo gruppo italiano nel settore della gestione patrimoniale. Fin da piccolo, da quelle sue estati trascorse sulla spiaggia dell’Argentario, prova il desiderio di essere accettato. Di diventare qualcuno. Trova la soluzione nella finanza, un mondo in cui più ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 11 febbraio 2022) Nato nel quartiere romano di San Saba il 27 agosto 1969, da mamma casalinga e papà funzionario di banca,dinel 2014, con una cerimonia civile celebrata a Capri. La coppia ha due figli:Alberto, nato nel 2012, e la piccola Cora, venuta alla luce nell’agosto 2017. Ma chi è l’uomo che ha rubato il cuore della bella conduttrice tv? Finanziere e scrittore,è il co-fondatore del Gruppo Kairos, primo gruppo italiano nel settore della gestione patrimoniale. Fin da piccolo, da quelle sue estati trascorse sulla spiaggia dell’Argentario, prova il desiderio di essere accettato. Di diventare qualcuno. Trova la soluzione nella finanza, un mondo in cui più ...

