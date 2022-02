Catania | udienza di vendita del club è deserta

Advertising

MarcoR222 : RT @bennygiardina: «L'udienza di vendita del ramo caratteristico calcistico della società fallita Calcio @Catania Spa è andata deserta per… - bennygiardina : «L'udienza di vendita del ramo caratteristico calcistico della società fallita Calcio @Catania Spa è andata deserta… - sportli26181512 : Fallimento Catania: 'Asta deserta': Il presidente del Tribunale di Catania, Francesco Mannino ha spiegato sul falli… - CalcioOggi : Catania, arriva anche la conferma del Tribunale: 'L'udienza di vendita è andata deserta' - TUTTO mercato WEB - QdSit : Niente da fare. All'udienza in tribunale per la cessione all'asta del ramo sportivo della società Calcio Catania Sp… -

Ultime Notizie dalla rete : Catania udienza

TUTTO mercato WEB

Commenta per primo Il presidente del Tribunale di, Francesco Mannino ha spiegato sul fallimento del club etneo: 'L'di vendita in forma telematica del ramo caratteristico calcistico della società fallita CalcioSpa è andata ...Sul portale delle aste telematiche è stato reso noto che l'odiernaper l'asta indetta col bando il mese scorso, riguardante l'aggiudicazione del ramo d'azienda sportiva Calcio, è terminata dopo appena cinque minuti e che il bene non è stato ..."Trattandosi di vicenda particolare di interesse sociale - si legge nel comunicato del Tribunale di Catania - si comunica che in data odierna l'udienza di vendita in forma telematica del ramo ...“L’udienza di vendita in forma telematica del ramo caratteristico calcistico della società fallita Calcio Catania Spa è andata deserta per mancanza di domande di partecipazione”. Lo rende noto il ...