Catania, deserta l’asta per assegnare il titolo sportivo: ultime speranze per il club (Di venerdì 11 febbraio 2022) L'asta per acquistare il Catania va deserta: nessuna proposta per acquistare il club etneo. Il 28 febbraio altra occasione per i rossazzurri Leggi su mediagol (Di venerdì 11 febbraio 2022) L'asta per acquistare ilva: nessuna proposta per acquistare iletneo. Il 28 febbraio altra occasione per i rossazzurri

Advertising

telodogratis : Calcio Catania, asta deserta in Tribunale per vendita della società dopo fallimento - OvileItalia : RT @blogsicilia: #notizie #sicilia Calcio Catania, asta deserta in Tribunale per vendita della società dopo fallimento - - ItaSportPress : #Catania, asta deserta l'intervento dell'esperto - CalcioOggi : Catania, arriva anche la conferma del Tribunale: 'L'udienza di vendita è andata deserta' - TUTTO mercato WEB - blogsicilia : #notizie #sicilia Calcio Catania, asta deserta in Tribunale per vendita della società dopo fallimento -… -