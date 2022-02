Cast e personaggi di Fosca Innocenti su Canale5, le indagini di Vanessa Incontrada nella campagna Toscana: trama prima puntata 11 febbraio (Di venerdì 11 febbraio 2022) Al via Fosca Innocenti su Canale5, la nuova serie con protagonisti Vanessa Incontrada e Francesco Arca debutta venerdì 11 febbraio, inaugurando una nuova serata dedicata alla fiction Mediaset. La serie è prodotta da Massimo Del Frate, Head of Drama di Banijay Studios Italy per RTI. Soggetto e sceneggiatura di Dido Castelli e Graziano Diana. Le riprese sono state realizzate in collaborazione con Toscana Film Commission, la Fondazione Arezzo Intour e il Comune di Arezzo. La fiction è un poliziesco ambientato tra le campagne della Toscana. I toni del crime si uniscono alla leggerezza della commedia sentimentale. Vanessa Incontrada interpreta la protagonista Fosca ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 11 febbraio 2022) Al viasu, la nuova serie con protagonistie Francesco Arca debutta venerdì 11, inaugurando una nuova serata dedicata alla fiction Mediaset. La serie è prodotta da Massimo Del Frate, Head of Drama di Banijay Studios Italy per RTI. Soggetto e sceneggiatura di Didoelli e Graziano Diana. Le riprese sono state realizzate in collaborazione conFilm Commission, la Fondazione Arezzo Intour e il Comune di Arezzo. La fiction è un poliziesco ambientato tra le campagne della. I toni del crime si uniscono alla leggerezza della commedia sentimentale.interpreta la protagonista...

