Caserta in lutto, Christian Imparato stroncato da un male improvviso a 25 anni (Di venerdì 11 febbraio 2022) Una vita spezzata da un drammatico destino quella di Christian Imparato, 25enne Casertano che viveva in Veneto. Era un agente di Polizia Penitenziaria. A strapparlo all'affetto dei suoi cari una leucemia fulminante. Caserta in lutto, addio a Christian Imparato Il giovane lavorava nel carcere "Due Palazzi" di Padova ma nelle ultime settimane le sue condizioni L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Ultime Notizie dalla rete : Caserta lutto Rosa Alfieri è stata strangolata, escluse violenze sessuali: i funerali della 23enne di Grumo Nevano A celebrarli monsignor Angelo Spinillo, vescovo di Aversa (Caserta), insieme con i quattro parroci della città. Il sindaco di Grumo, l'avvocato Gaetano Di Bernardo, ha proclamato il lutto cittadino: ...

Sei nuove vite stroncate dal Covid nel casertano nelle ultime ore Caserta . Sei nuove vite stroncate dal Covid nel casertano . In lutto le comunità di Caserta, Capodrise, Casal di Principe, Portico di Caserta, San Prisco e San Felice a Cancello. I nuovi positivi in provincia sono 1711 su 14.391 tamponi processati, tra molecolari ...

Covid, morto il maresciallo Nicola Zappulo: lutto nel Casertano Fanpage.it Dramma in Campania, Christian muore di leucemia a 25 anni CASERTA – E’ una giornata di lutto per la Polizia Penitenziaria che ha visto spegnersi un loro giovanissimo agente. Christian Imparato infatti, si è spento in seguito ad una lunga battaglia contro la ...

Dramma in Campania, Christian muore di leucemia a 25 anni dopo CASERTA – E’ una giornata di lutto per la Polizia Penitenziaria che ha visto spegnersi un loro giovanissimo agente. Christian Imparato infatti, si è spento in seguito ad una lunga battaglia contro la ...

