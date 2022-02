Case per le giovani coppie a San Marziale e Gracciano (Di venerdì 11 febbraio 2022) Guarda al futuro dei giovani, il progetto del Comune di Colle per realizzare nell'area San Marziale " Gracciano un vasto programma di edilizia residenziale pubblica, che sarà finanziato con una parte ... Leggi su lanazione (Di venerdì 11 febbraio 2022) Guarda al futuro dei, il progetto del Comune di Colle per realizzare nell'area Sanun vasto programma di edilizia residenziale pubblica, che sarà finanziato con una parte ...

Advertising

AlbertoBagnai : Cara amica, abbiamo presentato un emendamento per evitarlo ma siamo stati sommersi da una valanga di insulti dei ta… - Fontana3Lorenzo : Furono migliaia, i nostri connazionali allontanati con la forza dalle loro case e uccisi nelle #foibe dai comunisti… - rscalt76 : RT @AnnalisaNocera1: Cmq volevo dirvi che mi sono rotta il cazzo.Prima della #pandemia non conoscevo nemmeno un nome delle case farmaceutic… - Nazione_Siena : Case per le giovani coppie a San Marziale e Gracciano - giuseppelacara : RT @SecolodItalia1: Per Paperon Draghi due ville, dieci case, terreni e mezzo milione di euro di reddito -