Casamonica, confiscati beni per oltre 20 milioni di euro (Di venerdì 11 febbraio 2022) (Adnkronos) – Confiscate ville e altri beni per oltre 20 milioni di euro nella disponibilità di Giuseppe, Guerrino e Christian Casamonica. Personale della Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Roma ha infatti eseguito un decreto di confisca di beni emesso, ai sensi della normativa antimafia, dal Tribunale sezione misure di prevenzione di Roma per un valore complessivo stimabile in oltre 20 milioni di euro nei confronti di Giuseppe Casamonica, classe 1950, del figlio Guerrino, classe 1970, detto Pelè, e di Christian Casamonica, classe 1984, figlio di Ferruccio. Lo fanno sapere in una nota congiunta la procura della Repubblica presso il Tribunale – Direzione distrettuale antimafia di Roma e la ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 11 febbraio 2022) (Adnkronos) – Confiscate ville e altriper20dinella disponibilità di Giuseppe, Guerrino e Christian. Personale della Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Roma ha infatti eseguito un decreto di confisca diemesso, ai sensi della normativa antimafia, dal Tribunale sezione misure di prevenzione di Roma per un valore complessivo stimabile in20dinei confronti di Giuseppe, classe 1950, del figlio Guerrino, classe 1970, detto Pelè, e di Christian, classe 1984, figlio di Ferruccio. Lo fanno sapere in una nota congiunta la procura della Repubblica presso il Tribunale – Direzione distrettuale antimafia di Roma e la ...

