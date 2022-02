Carolyn Smith, il triste annuncio in diretta Tv: la drammatica notizia dell’oncologo (Di venerdì 11 febbraio 2022) L'incredibile forza di Carolyn Smith: «Ho sospeso la chemioterapia perché ho un’infezione al fegato, ma non mollo». Una delle giudici più amate di Ballando con le Stelle racconta a Silvia Toffanin a Verissimo la sua battaglia contro il cancro. Carolyn Smith, ospite domenica 13 febbraio per la prima volta a Verissimo, racconta la sua battaglia contro il cancro: «Non ho ancora finito il mio percorso. In questo momento ho sospeso la chemioterapia perché ho un’infezione al fegato che non mi permette di proseguire con le cure». A Silvia Toffanin che le chiede con che spirito oggi stia affrontando la malattia, la Smith risponde: «All’inizio era più facile, ma andando avanti mi sento più fragile. I prossimi controlli che farò mi agitano per via della sospensione della chemioterapia: i medici mi ... Leggi su howtodofor (Di venerdì 11 febbraio 2022) L'incredibile forza di: «Ho sospeso la chemioterapia perché ho un’infezione al fegato, ma non mollo». Una delle giudici più amate di Ballando con le Stelle racconta a Silvia Toffanin a Verissimo la sua battaglia contro il cancro., ospite domenica 13 febbraio per la prima volta a Verissimo, racconta la sua battaglia contro il cancro: «Non ho ancora finito il mio percorso. In questo momento ho sospeso la chemioterapia perché ho un’infezione al fegato che non mi permette di proseguire con le cure». A Silvia Toffanin che le chiede con che spirito oggi stia affrontando la malattia, larisponde: «All’inizio era più facile, ma andando avanti mi sento più fragile. I prossimi controlli che farò mi agitano per via della sospensione della chemioterapia: i medici mi ...

