Carolyn Smith ha sospeso la chemioterapia a causa di un’infezione al fegato

Leggi su ultimenotizieflash

(Di venerdì 11 febbraio 2022)prosegue la sua lotta contro il cancro al seno, il rischio è ancora elevato ma ha dovuto sospendere la. A Verissimo la giudice di Ballando con le Stelle confida che haal, un problema che in questo momento le impedisce di proseguire le cure. Non è una buona notizia madi certo non si abbatte, lei riesce a dare forza a tante donne che purtroppo vivono la sua stessa malattia ma ammette che non è semplice. Il percorso non è ancora finito, più volte ha sperato di sentire dire dai medici che era guarita o che non doveva più fare altri cicli di chemio. “Non ho ancora finito il mio percorso. In questo momento holaperché hoal ...